Диплом по экономической психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт13 заявок205 просмотров

Тема: «Межкультурная компетентность в структуре личности русских и китайских студентов»

срок до 1 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$94
16 дней

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад