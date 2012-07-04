Дипломная производственный менеджмент

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Закрыт18 заявок210 просмотров

Тема Управление качеством продукции на оао

срок до сентября 2012 года.

какие данные нужны с ОАО предоставлю.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров