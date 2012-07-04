Тема: «Межкультурная компетентность в структуре личности русских и китайских студентов» срок до 1 сентября
Дипломная производственный менеджмент
Тема Управление качеством продукции на оао
срок до сентября 2012 года.
какие данные нужны с ОАО предоставлю.
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