Диплом по психологии (2 глава)

требования к экспериментальной части:

описание всех методик вынести в приложение,

правильно определить переменные,

справить гипотезу на: старшие подростки "группы соц. риска " имеют неадекватно-заниженную самооценку и низкий уровень притязаний, тревожности и агрессии.

правильно представить методики - при необходимости с ссылками на источник

заменить испытуемых на тестируемых, и указать, что "группы риска" 15 чел, и "норма" 15 чел

в таблице не указывать ни имен не номерное значение

все графики называть рисунками

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