Тема: «Межкультурная компетентность в структуре личности русских и китайских студентов» срок до 1 сентября
Диплом по психологии (2 глава)
требования к экспериментальной части:
описание всех методик вынести в приложение,
правильно определить переменные,
справить гипотезу на: старшие подростки "группы соц. риска " имеют неадекватно-заниженную самооценку и низкий уровень притязаний, тревожности и агрессии.
правильно представить методики - при необходимости с ссылками на источник
заменить испытуемых на тестируемых, и указать, что "группы риска" 15 чел, и "норма" 15 чел
в таблице не указывать ни имен не номерное значение
все графики называть рисунками
срок сегодня до 14-00 по МСК
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