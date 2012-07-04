Курсовой проект

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Закрыт3 заявки243 просмотра

Здравствуйте, просим оценить следующий заказ:

Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине - ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ.

Методические материалы прилагаем. Вариант - отмечен красным в методичке.

Просим оценить по стоимости и срокам. Ждем ваших предложений.

13 лет назад
3A4ET
Зачёт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

sromanov
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Взял проект и пропал.

Заявки фрилансеров

sromanov
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад