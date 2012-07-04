Тема Управление качеством продукции на оао срок до сентября 2012 года. какие данные нужны с ОАО предоставлю.
Курсовой проект
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Требуется выполнить курсовой проект по дисциплине - ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ.
Методические материалы прилагаем. Вариант - отмечен красным в методичке.
Просим оценить по стоимости и срокам. Ждем ваших предложений.
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