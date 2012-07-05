Написать две главы для диплома матметоды в эконом.

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Закрыт5 заявок144 просмотра

Тема диплома "Математические методы в анализе финансового состояния предприятия"

Срок месяц!

Объем 85-90 стр.

Подробные требования в прикрепленном файле, в том числе план и т.д.!

Цена?

13 лет назад
sd0407
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
21 отзыв

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