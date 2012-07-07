Моделирование систем, курсовой проект

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок216 просмотров

Необходимо сделать курсовой проект по предмету "моделирование систем"! Жду предложений по срокам и ценам!

Методичка и учебное пособие во вложении!

13 лет назад
tartaman
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранные исполнители

LUCEAN
Иванов 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$45
2 дня
Мда, не советую связываться с этим исполнителем, сделал курсовую (дешево правда, что и было подозрительно), потом оказалось, что сделал совсем не то, что надо, и как надо, выслал рецензию с требованием доработать, и молчок...
dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$45
3 дня

Заявки фрилансеров

LUCEAN
Иванов 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
dorekv
38 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад