Тема Управление качеством продукции на оао срок до сентября 2012 года. какие данные нужны с ОАО предоставлю.
Моделирование систем, курсовой проект
Необходимо сделать курсовой проект по предмету "моделирование систем"! Жду предложений по срокам и ценам!
Методичка и учебное пособие во вложении!
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