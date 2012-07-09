Доработать диплом по строительству

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки162 просмотра

Необходимо доработать диплом по строительству, оформить пояснительную записку, чертежи и расчеты есть.

Тема: " Капитальный ремонт участка автодороги". В заявке указывайте электронную почту для получения задания.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров