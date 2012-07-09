Применение Windows Script Hosting и оболочки sh

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Написать реферат на тему: "Применение Windows Script Hosting и оболочки sh для задач управления системой (на примере скриптов добавления списка пользователей, резервного копирования каталогов по расписанию или подобных) (текст, скрипт)"

Введение, основная часть, заключение, список литературы, cноски

18 страниц

13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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