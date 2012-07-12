Устройства приема и обработки сигнала

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Закрыт1 заявка148 просмотров

задание и пример курсового проекта в методичке в архиве: http://rghost.ru/39103557

срок: 12.07.2012

13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VladMak
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$37
2 дня
Обманул с заказом. Прислал как-будто выполненный заказ в архиве под паролем. Сообщенный пароль не подошёл к присланному архиву. Далее уклонялся от контакта. Не советую!

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VladMak
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад