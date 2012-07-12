VladMak

Мерзоев Владислав VladMak

 
46 летРоссия/Армавир
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
samuray-piligrim
Михаил 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$37
2 балла
9 лет назад
Устройства приема и обработки сигнала
Обманул с заказом. Прислал как-будто выполненный заказ в архиве под паролем. Сообщенный пароль не подошёл к присланному архиву. Далее уклонялся от контакта. Не советую!