Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Мерзоев Владислав
VladMak
VladMak
46 лет
Россия
/
Армавир
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Михаил
samuray-piligrim
52 года
Россия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
$37
2 балла
9 лет назад
Устройства приема и обработки сигнала
Обманул с заказом. Прислал как-будто выполненный заказ в архиве под паролем. Сообщенный пароль не подошёл к присланному архиву. Далее уклонялся от контакта. Не советую!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар