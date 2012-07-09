Необходима курсовая работа по ж/д станции Дашогуз ( Туркмения) Подробное задание можно посмотреть в прикрепленном файле.
Курсовой по Паскалю
Игра «100 спичек». Из кучки, первоначально содержащей 100 спичек, двое играющих поочередно берут по нескольку спичек: не менее одной и не более 10. Проигрывает игрок, взявший последнюю спичку. Программу снабдить заставкой и наглядным интерфейсом.
Основными пунктами содержания пояснительной записки являются:
- введение;
- назначение и область применения;
- постановка задачи;
- используемые методы;
- описание алгоритма программы с описанием функций составных частей и связи между ними;
- описание входных и выходных данных;
- программное и аппаратное обеспечение программы;
- руководство пользователя;
- заключение;
- список литературы;
- приложения: №1 – листинг программы, №2 – результаты работы.
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