Курсовой по Паскалю

Игра «100 спичек». Из кучки, первоначально содержащей 100 спичек, двое играющих поочередно берут по нескольку спичек: не менее одной и не более 10. Проигрывает игрок, взявший последнюю спичку. Программу снабдить заставкой и наглядным интерфейсом.

Основными пунктами содержания пояснительной записки являются:

- введение;

- назначение и область применения;

- постановка задачи;

- используемые методы;

- описание алгоритма программы с описанием функций составных частей и связи между ними;

- описание входных и выходных данных;

- программное и аппаратное обеспечение программы;

- руководство пользователя;

- заключение;

- список литературы;

- приложения: №1 – листинг программы, №2 – результаты работы.