Докторская, международное право

Необходимо написать концепцию для докторской диссертационной работы по специальности "международное право".

Примерная формулировка темы имеется, можно и нужно скорректировать ее (создать рабочий вариант темы), некоторые материалы и пояснения также имеются.

В концепции должны быть прописаны: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, рабочая новизна, краткое содержание работы и попараграфный план.

При положительном результате сотрудничество будет продолжено.

Язык работы: русский.

При работе необходимо использовать источники на иностранных языках (английский, французский). Помощь при работе с иноязычной лит-рой обеспечим.

Со стороны потенциального исполнителя желательно наличие научной степени и квалификация относительно указанной специальности.

Срок исполнения работы: до 15 июля.

Оплата: 350 дол.

Приветствуются специалисты из Украины или Беларуси.