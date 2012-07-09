Необходима курсовая работа по ж/д станции Дашогуз ( Туркмения) Подробное задание можно посмотреть в прикрепленном файле.
Докторская, международное право
Необходимо написать концепцию для докторской диссертационной работы по специальности "международное право".
Примерная формулировка темы имеется, можно и нужно скорректировать ее (создать рабочий вариант темы), некоторые материалы и пояснения также имеются.
В концепции должны быть прописаны: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, рабочая новизна, краткое содержание работы и попараграфный план.
При положительном результате сотрудничество будет продолжено.
Язык работы: русский.
При работе необходимо использовать источники на иностранных языках (английский, французский). Помощь при работе с иноязычной лит-рой обеспечим.
Со стороны потенциального исполнителя желательно наличие научной степени и квалификация относительно указанной специальности.
Срок исполнения работы: до 15 июля.
Оплата: 350 дол.
Приветствуются специалисты из Украины или Беларуси.
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