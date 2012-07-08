Тема Управление качеством продукции на оао срок до сентября 2012 года. какие данные нужны с ОАО предоставлю.
Доработать диплом по бух. учету
Требуется доработать диплом по бухгалтерскому учету. Сделать оформление и просчитать оценку обеспеченности оборотными средствами и еще по мелочи.Срок до 09.07.12. В проекте указывайте ориентировочную стоимость и электронную почту, задание вышлю на нее.
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