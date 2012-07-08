Доработать диплом по бух. учету

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Закрыт2 заявки131 просмотр

Требуется доработать диплом по бухгалтерскому учету. Сделать оформление и просчитать оценку обеспеченности оборотными средствами и еще по мелочи.Срок до 09.07.12. В проекте указывайте ориентировочную стоимость и электронную почту, задание вышлю на нее.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$35
1 день

Заявки фрилансеров

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад