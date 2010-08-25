Фото резак

Здравствуйте !!! Я детский фотограф и у меня последнее время навалилось полно работы по удалению заднего фона. Необходима простая программка которая в автоматическом режиме будет удалять задний фон с моих фоток. После обработки программой фотки должны быть как после вырезки магнитным лассо в Photoshope. Я понимаю что возможно сделать такое нельзя но я надеюсь.

Предпочтение отдам жителям донецка или макеевки !!!