Программа для рассылки смс на телефон через ICQ

При регистрации номера аськи, каждый номер имеет N-количество бесплатных сообщений которые можно отправить на телефон. Нужно сделать программу которая брала бы из текстового документа (Например: uin.txt) списки номера аськи с паролями, заходила бы в аську и отсылала бы эти сообщения на список номеров телефонов из другого загружаемого списка (Например: nomera.txt или xls)