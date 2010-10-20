Программа по поиску сайтов по ключ. словам

Прикладное ПОЗавершен3 заявки216 просмотров
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Нужно сделать простую десктоп программу (с поддержкой виндуса и MacOS) которая делает следующее:

Юзер вводит ключ. слова в столбец

Выбирает поисковики в которых искать Google/Bing/Yahoo

Выбирает искать в органик серче и/или в платном (adwords) серче

выбирается глубина поиска (число страниц)

и ему выдается набор сайтов (полных путей страниц) которые выдаются по этим запросам

и возможность сохранить это в TXT

Программа не использует никаких серверов.

13 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
metalurgus
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
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