СRM cистема

Нужна поддержка программы, написанной на Net Framework v4 (язык C#). Программа на основе OpenVPN и реализует основные функции по подключению к OpenVPN серверам, автоматическому скачиванию конфигов - взаимодейстует с сайтом. Требуется ответственный, надежный, опытный исполнитель на длительный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются услуги программиста проживающего на Украине , для доработки и текущей поддержки системы для диспетчера на телефоне и ПК.
на основе :
Объектно-ориентированный PHP 5.2.x
MySQL 5.x
jQuery
Подобно примерам на http://intellacrm.
Рассмотрим встречные предложения.
Желательно наличие ТимВюер 6, Скайп с микрофоном и моб. Лайф или МТС .
Мой Скайп: astravega , Лайф: 093 3530576
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