Написание модуля на 1C 7

Нужно расширение для Thunderbird. Экспорт текущего письма в режиме реального времени. Вкратце: Необходимо расширение, которое бы экспортировало все данные текущего сообщения (данные, которые доступны в TB) Версия почтовика 3.1.4 ТЗ: 1. Должно уметь удобно включаться и выключаться кнопкой и ...