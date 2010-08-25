Доработка функционала плеера (CPP)

Требуется доработать функционал самописного интерент-радио плеера написанного на CPP. Код хороший, разобраться не сложно.. На текущий момент в интерфейсе плеера не отображается иврит, нужно разобаться почему и исправить. Также требуется пересобрать плеер под MacOs и Linux. Позже требуется разработка плеера для мобильного телефона.

Исходники для изучения могу предоставить по запросу. Доп. вопросы в почту или по телефону 063 260 08 88, Андрей.