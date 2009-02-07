1.Необходимо подправить платежную систему сайта через РОБОКС. (перестало работать). 2. Подправить пополнение личного счета через SMSCOIN. (Раньше всё работало, сейчас нет.) Оплата по договоренности. -- P.S.Проосьба начинающих программистов не беспокоить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создания скрипт вертикально выпадющего меню....
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