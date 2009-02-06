Работа для веб-программиста

Нужен скрипт под казино! Слушаю ваши предложения (Желательно что нибудь типа azart-casino.com)
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Требуется специалист по ASP+php? свободный ближайшие 2 дня
Желательно элементарное знание Photoshop
Доделка сайта
Писать в icq 411970485
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