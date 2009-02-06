Flash меню + java script URL

Нужно создать флеш меню, которое будет перебрасываться на определенный кадр в зависимости от URL страницы.

Напрмер:

КАДР 2 = http://site.ru/cadr2

КАДР 3 = http://site.ru/cadr3

Ну и так далее, думаю, что принцип понятен.

И еще, сразу предупреждаю, что вставлять разные параметры в код флеш объекта будет НЕ ВОЗМОЖНО!

Поэтому нужно использование одинакового кода флеш объекта на всех страницах сайта.