Парсер данных и их вывод с виде RSS

$50
Веб-программированиеЗакрыт20 заявок228 просмотров
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Нужно получить с указанного сайта даные по результатам игр (кроном с периодичностью 1 час) и выдавать их в виде RSS из базы. Сделать нужно на PHP.

15 лет назад
itcom
Doe Serg 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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