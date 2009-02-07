Нужно собрать сайт на Joomla

Есть сверстанный шаблон под joomla, нужно собрать структуру:

«Контакты» текстовая страница

«Цели» текстовая страница

«Вопросы и ответы» Раздел(FAQ)

«Документы» Раздел – Каталог, выкладывать док-ты(статьи)

«Услуги наших партнеров» в разделе будет несколько подразделов

«Мнение» каталог статей

«новости»

«Правовой всеобуч» (раздел) Каталог статей, каталог док-в, FAQ

Карта сайта

настроить блоки вывода, установить, чего не хватает, вставить логотип (есть в векторе), предусмотреть чтобы на первую страницу тянулись новости автоматически, И обязательно сделать возможность добавление ссылок от сапы (обычно низ страницы по всем страницам) , гугла и вставка баннеров.