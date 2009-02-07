Нужно собрать сайт на Joomla

1. сделать рассыльщик быстрым 2. сделать возможность рассылки по расписанию.Т.е. оператор может руками менять желаемое время для рассылки и также в календарике проставлять даты когда он хочет чтоб объявление было разослано. 3. сейчас в программе около 5000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный шаблон под joomla, нужно собрать структуру:
«Контакты» текстовая страница
«Цели» текстовая страница
«Вопросы и ответы» Раздел(FAQ)
«Документы» Раздел – Каталог, выкладывать док-ты(статьи)
«Услуги наших партнеров» в разделе будет несколько подразделов
«Мнение» каталог статей
«новости»
«Правовой всеобуч» (раздел) Каталог статей, каталог док-в, FAQ
Карта сайта
настроить блоки вывода, установить, чего не хватает, вставить логотип (есть в векторе), предусмотреть чтобы на первую страницу тянулись новости автоматически, И обязательно сделать возможность добавление ссылок от сапы (обычно низ страницы по всем страницам) , гугла и вставка баннеров.
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