Исправить скрипт игры

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка107 просмотров
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Был программер, запорол скрипт, так что сказать объем работ я точно не смогу.

Задача:

Сделать из скрипта рабочий.

Скрипт игровой (за основу взят движок средневековье).

Если исправить те баги которые появились будет очень сложно, то можно поставить 1 из ряда других скриптов и исправить баги там. Это уже на ваш выбор. Мне все равно.

Работа на поддомене: rpg.mifril.com

Цена 30$ выше не будет. Оплата только ПОСЛЕ выполнения.

Пишите в аску если интересуют подробности: 429544937

15 лет назад
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
daniil_kuznetsov
Даниил 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$30
14 дней
Работа выполнена великолепно. Исправил все что было. Сделал все в минимальные сроки. Знаю к кому обратиться.
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