Исправить скрипт игры

Был программер, запорол скрипт, так что сказать объем работ я точно не смогу.

Задача:

Сделать из скрипта рабочий.

Скрипт игровой (за основу взят движок средневековье).

Если исправить те баги которые появились будет очень сложно, то можно поставить 1 из ряда других скриптов и исправить баги там. Это уже на ваш выбор. Мне все равно.

Работа на поддомене: rpg.mifril.com

Цена 30$ выше не будет. Оплата только ПОСЛЕ выполнения.

Пишите в аску если интересуют подробности: 429544937