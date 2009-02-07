Работы по завершению портала.

$1000
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок545 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В разработке находится портал http://www.arozaupalanalapuazora.ru/

Сейчас мы в поиске команды специалистов, которая сможет довести портал до завершения.

Примерный объем работ до запуска портала здесь: http://docs.google.com/Doc?id=dhs3dkrj_6hjsd5ccz

Далее будет еще много работы по наращиванию функционала.

Условия обсуждаются. Требуются только серьезные специалисты.

Будем выбирать из тех, кто сделает наиболее адекватное предложение по цене и срокам.

Первое обязательное условие - только одно ответственное лицо по сдаче работ.

Второе обязательное условие - готовность довести проект до конца.

Наличие Скайпа (аудио) обязательно.

15 лет назад
SNStudio
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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