Отредактировать компонент Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Нужно доработать компонент добавления новостей в Joomla 1.хх. У всех категорий есть свой индивидуальный id так вот мне нужно, чтобы из админки можно было прописать для каждого id свою папку картинок, которые будут загружаться при добавлении новости на сайт. Добавить ещё пару полей для загрузки картинок. И картинка должна быть переименована в соответствии с названием новости, т.е. название транс литом переводить в англ. Названия будут состоять из имени и фамилии поэтому первое слово обрезать до 1 символа и второе оставлять как есть и добавлять цифры соответственно полю, если первое то mivanov1.jpg, второе соответственно mivanov2.jpg.

Пишите Ваши цены в комментариях.

Joomla
15 лет назад
Pa-sha
Павел 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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