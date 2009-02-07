Отредактировать компонент Joomla

Есть шаблон сверстанный под joomla, нужно собрать на нем сайт со следующей структурой: «Контакты» текстовая страница «Цели» текстовая страница «Вопросы и ответы» Раздел(FAQ) «Документы» Раздел – Каталог, выкладывать док-ты(статьи) «Услуги наших партнеров» раздел – несколько подразделов «Мнение» Каталог статей «новости» «Правовой ...
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Нужно доработать компонент добавления новостей в Joomla 1.хх. У всех категорий есть свой индивидуальный id так вот мне нужно, чтобы из админки можно было прописать для каждого id свою папку картинок, которые будут загружаться при добавлении новости на сайт. Добавить ещё пару полей для загрузки картинок. И картинка должна быть переименована в соответствии с названием новости, т.е. название транс литом переводить в англ. Названия будут состоять из имени и фамилии поэтому первое слово обрезать до 1 символа и второе оставлять как есть и добавлять цифры соответственно полю, если первое то mivanov1.jpg, второе соответственно mivanov2.jpg.
Пишите Ваши цены в комментариях.
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Есть сверстанный шаблон под joomla, нужно собрать структуру: «Контакты» текстовая страница «Цели» текстовая страница «Вопросы и ответы» Раздел(FAQ) «Документы» Раздел – Каталог, выкладывать док-ты(статьи) «Услуги наших партнеров» в разделе будет несколько подразделов «Мнение» каталог статей «новости» «Правовой всеобуч» (раздел) Каталог статей, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
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