Программирование сайта по готовому ТЗ и верстке

Имеется система построения сайтов - Kandidat CMS, которая не использует базы MySQL, и работает на PHP. html-код и код PHP разделены Требуется небольшая доработка: чтобы система умела создавать вложенные меню и работать с ними и чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт сверстан, написано техзадание. Сверстанные страницы можно видеть здесь:
http://repdom.info/new/index.html
http://repdom.info/new/archive.html
http://repdom.info/new/news.html
http://repdom.info/new/city.html
http://repdom.info/new/foto.html
Техзадание здесь:
http://repdom.info/new/plan.txt
Требуются услуги программистов по реализации описанного в техзадании функционала.
Upd: В связи с уходом взятого на проект исполнителя, ищется новый программист. Код может быть написан на языках PHP или Python с использованием известных фреймворков (Zend, Symfony, Django ...). В случае использования своего фреймворка, необходимо предоставить код фреймворка заранее на рассмотрение. ТЗ читать нужно внимательно, и в своем предложении сразу дать краткое описание того, как предполагаете реализовывать требуемую функциональность. Можно предложить полностью новую структуру данных для БД, но так же в этом случае необходимо перенести старые данные в новую структуру максимально корректным образом.
Приемлемый срок исполнения проекта 10-15 дней.
Просьба давать адекватные оценки, предложения "сделаю все за 3 дня и сто баксов" всерьез рассматриваться не будут.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно сделать скрипт для ShopCMS (последней версии). При поступлении заказа с сайта отправлялось смс на телефон через офф сайт BeeLine должны приходить такие данные Ф.И.О., адрес, что заказано, телефон, сумма товара. (Англ. буквами всмысле латиницей ну ...Закрыт15 лет назад
Есть шаблон (архив шаблона я даю). Нужно добавить 2 позиции для модулей в над контентом (смотрите на рисунке ). Важно! Если в модулях нету данных (ничего в них не размещено), то они должны убиратся.Завершен15 лет назад
Мне нужен скрипт или программка для отправки сообщений на один сайт. Желательно, чтобы сообщения отправлялись в автоматическои режиме- то есть, чтобы надо было ввести только данные для отправки (текст) и все. И чтобы по времени ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Кто построит в формбилдере такую форму как в приложении?Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Движок Joomla. Имеется модуль mod_janews выводящий на главную несколько новостей из каждой категории или раздела. Задача: Вставить в пустую область что то своё: картинку, текст, ссылку (то есть любой хтмл) либо указать мне куда именно его ...Закрыт15 лет назад
- $10
Сделать несложный Flash-баннер.Завершен15 лет назад
- $50
Скрипт должен выполняться на стороне сервера и обработать все *.html страницы сайта (10-30к стр) Все страницы имеют следующую структуру: ================================================================= Текст страницы ================================================================= Такая структура сайта в биржах ссылок не позволяет на вторые страницы вставлять код системы в дизайн Необходимо ...Закрыт15 лет назад
- $5
В запроси применяется LEFT JOIN, кое что не получается кто готов помочь напишите..расскажуЗавершен15 лет назад
Пока только программная доработка, потом внедрение дизайна. По программной: - изменение доп характеристик товара У одного товара "А" есть разные комплектации АВ, АС, АД - нужно сделать выбор или или. Примерно это как сейчас, только выбор не из выпадающего списка, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад