Программирование сайта по готовому ТЗ и верстке

Сайт сверстан, написано техзадание. Сверстанные страницы можно видеть здесь:

http://repdom.info/new/index.html

http://repdom.info/new/archive.html

http://repdom.info/new/news.html

http://repdom.info/new/city.html

http://repdom.info/new/foto.html

Техзадание здесь:

http://repdom.info/new/plan.txt

Требуются услуги программистов по реализации описанного в техзадании функционала.

Upd: В связи с уходом взятого на проект исполнителя, ищется новый программист. Код может быть написан на языках PHP или Python с использованием известных фреймворков (Zend, Symfony, Django ...). В случае использования своего фреймворка, необходимо предоставить код фреймворка заранее на рассмотрение. ТЗ читать нужно внимательно, и в своем предложении сразу дать краткое описание того, как предполагаете реализовывать требуемую функциональность. Можно предложить полностью новую структуру данных для БД, но так же в этом случае необходимо перенести старые данные в новую структуру максимально корректным образом.

Приемлемый срок исполнения проекта 10-15 дней.

Просьба давать адекватные оценки, предложения "сделаю все за 3 дня и сто баксов" всерьез рассматриваться не будут.