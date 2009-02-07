Доработка шаблона для joomla

Веб-программированиеЗавершен3 заявки136 просмотров
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Есть шаблон (архив шаблона я даю). Нужно добавить 2 позиции для модулей в над контентом (смотрите на рисунке ). Важно! Если в модулях нету данных (ничего в них не размещено), то они должны убиратся.

Joomla
15 лет назад
zulic
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень хорошая работа. Все сделал за очень !!!! короткое время и немного расширил. Получилось лучше чем хотел. Огромное спасибо и буду заказывать дальше :) Молодец
Задание поставил четко. Оплатил вовремя. Все ок!:)
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