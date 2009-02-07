Сервис "Сделка без риска" как на фри-ланс.ру

Рассылка сообщений по сайту знакомств пользователь регистрируется, выбирает кому отослать сообщения, скрипт рассылает подробности в асе четыре550844шестьпять
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт - аналог "Сделка без риска" как на фри-ланс.ру.
Исполнитель не выбрает вид валюты. Валюты только - WMZ и WMR.
Никаких скриптов-обменников не нужно. Вывод средств не нужен, так как живой менеджер выведет средства ручками.
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