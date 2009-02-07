Сервис "Сделка без риска" как на фри-ланс.ру

Есть софт на php для чекинга некоторых аккаунтов и некоторых действий в них. Нужно: 1. Оптимизация кода. Нужен человек со своими хорошими программерскими мозгами :), который выявит сам места где и как можно рационализировать код. 2. Выявить причину ...