Доработка компонента для Joomla 1.5

Есть самописный компонент каталога файлов для joomla 1.5. Нужно:

1) Сверстать простой шаблон для джумлы и компонента

2) Подключить 3 платежные системы

3) перенос пользователей и файлов со старого сайта (старый сайт на joomla 1.0, новый на 1.5)

4) хранение файлов на другом сервере (сайт работает на одном хостинге, а файлы лежат на другом, так дешевле. Нужно сделать так, чтобы файлы скачивались с сервера файлов, но при этом работал антилич)

5) 10 -15 мелких исправлений

Знание java/ajax обязательно.