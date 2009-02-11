Требуется коррекция шаблона для IPB (программинг)

Требуется коррекция шаблона для IPB. Зайти можно на academbattle.ru и увидеть, что на сером фоне, черные системные разделы не видно. При этом, если изменить их цвет, то цвет названия разделов самого форума тоже становятся другим цветом, а это мне не нравится. + в разделе ПРОФИЛЬ не видно опять же заголовки разделов и НЕРАБОТАЮТ кнопки расположенные по центру экрана.