Собственно говоря есть скрипт по продаже icq за смс, изначально он был написан "Русским Биллингом" для их системы, затем был переделан под "А1 Агрегатор" и уже смонтирован как плагин к движку магазина, т.е. получилось единое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна доработка CMS (подробности в личке)
1) ЗАСТАВИТЬ ЕЁ РАБОТАТЬ
2) СОЗДАТЬ ФАЙЛ INSTALL.PHP
3) СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ ПРАВЫЕ, ЛЕВЫЕ, НИЖНИЕ, ВЕРХНИЕ, БЛОКИ НА САЙТЕ
РАБОТА ПРИВАТНАЯ! СТУЧИТЕ В АСЮ!
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