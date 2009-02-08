Нужен плеер для сайта.

Нужно разработать для киносайте плэер, подробности и пожелания пришлю выбранному исполнителю..

Сейчас стоит оригинальный, но хотелось бы его поменять.

Предлогайте цены, в пределах разумного конечно, так как там всё просто, а тоесть надпись в углу сайта и ещё пару пожеланий...