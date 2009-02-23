Сделайть сайт на флеше из готового дизайна

Дизайн с анимацией прикреплен.

нужно сделать подгрузку страниц с контентом через xml, с возможностью добавления новых страниц, прелоадер, форму отправки емейла.

Хорошо, но не обязательно, если вы живете в Москве - подобного рода задания будут постоянно.

Бюджет указан сугубо ориентировочный, и может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от того, что вы можете предложить.

Портфолио с подобного рода работами обязательно.

В аську, личку и почту просьба не писать.