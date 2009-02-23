Сделайть сайт на флеше из готового дизайна

$100
Веб-программированиеЗавершен19 заявок368 просмотров
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Дизайн с анимацией прикреплен.

нужно сделать подгрузку страниц с контентом через xml, с возможностью добавления новых страниц, прелоадер, форму отправки емейла.

Хорошо, но не обязательно, если вы живете в Москве - подобного рода задания будут постоянно.

Бюджет указан сугубо ориентировочный, и может изменяться как в меньшую, так и в большую сторону, в зависимости от того, что вы можете предложить.

Портфолио с подобного рода работами обязательно.

В аську, личку и почту просьба не писать.

15 лет назад
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
15 лет назад
$100
5 дней
Классный специалист - вовремя и качественно сдеал, учел все правки и доработки.
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