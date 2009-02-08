Отображение разного текста в динам. структуре

Веб-программированиеЗавершен4 заявки124 просмотра
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Требуется скрипт который будет отображать на динамическом сайте текст в следующем порядке (пример):

1. Страница ?cat_id=76 - текст из файла /text/1.txt

2. Страница ?cat_id=77 - текст из файла /text/2.txt

И.т.п.

Шаблон сделан на смарти

Прошу не писать в ICQ

15 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
rogue
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$5
1 день
Сделано на 5 с +, все работает как надо. Александр задал всего несколько наводящих вопросов и все заработало. Рекомендую.
Быстро и однозначно ответил на мои вопросы, оплатил моментально. Работой с Евгением доволен целиком и полностью!
OrtusStella
Сергей 
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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