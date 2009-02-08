Требуются пару модулей для CMS Umi

Для портала http://prodengi.kz нужно сделать пару модулей

1. модуль ведения курсов валют, который будет работать аналогично сайту http://kurs.kz или http://cash.rbc.ru/ т.е. возможность обменным пунктам и банкам регистрировать свой обменный пункт, получить ЛиП и обновлять курсы самостоятельно. Для админа нужно возможность настраивать форму регистрации обменника и требования для авторизации и получения ЛиПа. Также, в модуле нужно будет предусмотреть возможность пользователям зарегистрироваться и настроить уведомления по эл почте и смс в случае превышение/ курса валюты определенного пользователем уровня в абсолютном выражении, или в % изменения, или в изменения в абсолютном выражении за день/неделю/месяц/квартал. портал управляется CMS UMI поэтому желательно иметь модуль встроенный в систему, если это возможно.

2. сделать информер курсов валют, ставок на депозиты и кредиты. что то похожее на http://informer.ufs.com.ua/stocks.php или http://www.ukrbanks.info/informers.html

Есть еще другие задачи, поэтому в случае успешного сотрудничества будет заказывать и другие вещи.

Пож высылайте в личку предложения по этим 2 модулям.