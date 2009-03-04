Хостинг - Masterhost. Из контрольной панели автоматом установлена Joomla. Нужно сделать каталог фототехники. На сайте колонка слева - каталог, где можно выбрать модель. Сам каталог надо структурировать как здесь: http://market.yandex.ru/catalog.xml?hid=90607 Изначально видны основные разделы, жмём на раздел - он раскрывается ...
Создание компонентов для jooml'ы (2 компонента)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать два компонента (для jooml'ы версии 1.0.15, joostina), точнее
полтора.
Первый: "Погода"; Второй: "Цены на бензин" (ДТ, 76, 92, 95,
98). Почему полтора? т.к. у меня сам код парсера погоды с сайта на
rp5.ru имеется (краткого содержания), я хочу чтобы он у меня был так же компонентом, но и в "расширенного режиме", чтобы брать информацию с этого сайта в расширенном режиме (т.е. как там на несколько дней и
более обширней, парсером).
Второй компонент "Цены на бензин" нужен только в кратком варианте, я
нашел сайты на которых публикую цены, это http://www.mfa.ru/mfa.asp и
http://www.grand-azs.ru/content/index.htm (первый предпочтительней).
P.S. Все вопросы и более обширно в личку
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