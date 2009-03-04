Создание компонентов для jooml'ы (2 компонента)

Нужно сделать два компонента (для jooml'ы версии 1.0.15, joostina), точнее

полтора.

Первый: "Погода"; Второй: "Цены на бензин" (ДТ, 76, 92, 95,

98). Почему полтора? т.к. у меня сам код парсера погоды с сайта на

rp5.ru имеется (краткого содержания), я хочу чтобы он у меня был так же компонентом, но и в "расширенного режиме", чтобы брать информацию с этого сайта в расширенном режиме (т.е. как там на несколько дней и

более обширней, парсером).

Второй компонент "Цены на бензин" нужен только в кратком варианте, я

нашел сайты на которых публикую цены, это http://www.mfa.ru/mfa.asp и

http://www.grand-azs.ru/content/index.htm (первый предпочтительней).

P.S. Все вопросы и более обширно в личку