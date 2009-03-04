Создание компонентов для jooml'ы (2 компонента)

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок245 просмотров
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Нужно сделать два компонента (для jooml'ы версии 1.0.15, joostina), точнее

полтора.

Первый: "Погода"; Второй: "Цены на бензин" (ДТ, 76, 92, 95,

98). Почему полтора? т.к. у меня сам код парсера погоды с сайта на

rp5.ru имеется (краткого содержания), я хочу чтобы он у меня был так же компонентом, но и в "расширенного режиме", чтобы брать информацию с этого сайта в расширенном режиме (т.е. как там на несколько дней и

более обширней, парсером).

Второй компонент "Цены на бензин" нужен только в кратком варианте, я

нашел сайты на которых публикую цены, это http://www.mfa.ru/mfa.asp и

http://www.grand-azs.ru/content/index.htm (первый предпочтительней).

P.S. Все вопросы и более обширно в личку

15 лет назад
xkspy
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
free-lancer
Россия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
18 отзывов
15 лет назад
$50
1 день
Данный исполнитель очень четко выполнял все направленности задания, срок и качество работы были на высоте, что очень радует. Очень внимателен и рассудителен при исполнении задания, вносил коррективы, которые были не замечены со стороны заказчика. Четкость, ответственность, и прямолинейность данного исполнителя очень порадовало, как и сама работа.
Соглашусь с предыдущими ораторами. Помимо прочего прислушивается к конструктивным предложениям и принятию компромиссных решений.
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