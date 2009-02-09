Задача для специалиста по Amazon S3 и Perl

Требуется специалист по Amazon S3 и perl.

Задача: на perl написать cgi-скрипт, заливающий через upload файлик на сервер, после чего отправляющий файл на S3 с выводом URL файла на S3.

Аккаунт на "Амазоне" создан, от вас нужен скрипт и настройка у провайдера (подразумевается, что вы знаете что нужно говорить саппорту про CPAN).