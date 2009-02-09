Хотелось бы информировать пользователей сервиса о неадекватных действиях этого фрилансера. В моем проекте "Создание галереи на AJAX" ни слова не говорилось о том, что требуется настроить или перенастроить готовый модуль галереи. Тогда как этот молодой человек своими действия ввел меня в заблуждение и в качестве исходного продукта стал навязывать разработанный кем-то ранее скрипт галереи. Это говорит о низком и некомпетентном уровне. Любитель легкой наживы! Советую игнорировать и обходить стороной профиль Macintosh.