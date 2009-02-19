Небольшой сайт на php+mysql с админкой:

1. левое меню, динамика: 2 уровня, контент - редактор FCKeditor

2. верхнее меню, динамика:

2.1. новости: страница с новостями, архив новостей

2.2. контакты: с формой для обратной связи

2.3. остальные разделы - создаются в админке

3. Главная: блок с контентом из редактора, 4 блока (картинка, текст, ссылка прописывается с блока)

4. тайтлы, слова, фразы - для каждого раздела/подраздела

5. желательно чпу

Диз сверстан, необходимые страницы тоже сверстаны.

Работаю только без предоплаты (см. отзывы): выкладываем сайт также на мой сервер и там же тестируем, потом работа оплачивается.

Все предложения и вопросы - сюда, если что-то меня заинтересует - сам напишу в приват.

Оплата желательно в wmr/wmz.

Вид админки - предоставлю.

Сроки: 1-7 дней с момента окончательной договоренности.

Деньги: в районе 100-150$.