Установить сервер + скрипт с базой в Москве. Выезд

Ищу профессионально программиста для создании фотогалереи на AJAX.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется срочно выехать по адресу нашего представительства и установить сервер (Денвер или что другое) - человек уже ездил, поэтому возможно все уже установлено и рабоает - нужно лишь подправить. Но если ставить сначала, то нужно скачать по ссылке БД ДАМП и папку с картинками (около 2,5 гиг). На Денвер просто так ДАМП не заливается - нужно пропатчивать что-то (спец знает). Есть рабочий пример скрипта с базой в сети. На самом деле это все является скриптом обработки и вывода содержимого базы данных, которая должна работать на компе в организации без выхода в сеть.
Рекомендуется все предварительно поставить у себя, записать на диск и слить в уже готовом виде у них. при этом требуется сделать все так чтобы у них запускалась база за одно нажатие кнопки мыши на ярлык рабочего стола. То-есть обеспечить удобства работы.
За срочность и качество буду крайне презнателен и предложу сотрудничество в более широкой сфере.
Оплата договорная.
Сроки: сегодня и никогда больше.
С уважением,
Николай
Стучитесь в аську 201610 (Заработала!)
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