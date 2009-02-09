Установить сервер + скрипт с базой в Москве. Выезд

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется срочно выехать по адресу нашего представительства и установить сервер (Денвер или что другое) - человек уже ездил, поэтому возможно все уже установлено и рабоает - нужно лишь подправить. Но если ставить сначала, то нужно скачать по ссылке БД ДАМП и папку с картинками (около 2,5 гиг). На Денвер просто так ДАМП не заливается - нужно пропатчивать что-то (спец знает). Есть рабочий пример скрипта с базой в сети. На самом деле это все является скриптом обработки и вывода содержимого базы данных, которая должна работать на компе в организации без выхода в сеть.

Рекомендуется все предварительно поставить у себя, записать на диск и слить в уже готовом виде у них. при этом требуется сделать все так чтобы у них запускалась база за одно нажатие кнопки мыши на ярлык рабочего стола. То-есть обеспечить удобства работы.

За срочность и качество буду крайне презнателен и предложу сотрудничество в более широкой сфере.

Оплата договорная.

Сроки: сегодня и никогда больше.

С уважением,

Николай

Стучитесь в аську 201610 (Заработала!)

15 лет назад
Premier_Minister
Николай 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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