Векторный ресунок для заставки казино

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок357 просмотров
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#1$

Нужна векторная картинка (800х600) к заставке интернет казино типа http://www.vegas-slot.org/ с изображением входа в здание казино или вида казино с соответствующим настроением и, возможно, минимальной анимацией.

15 лет назад
vitalll502
Виталий 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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