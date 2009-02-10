Сделать сайт под DLE или Drupal.

$150
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать и интегрировать онлайн-версию журнала.

Требования к движку:

1. Добавление статей

2. Комментирование статей

3. Вывод блока ссылок на самые популярные статьи

4. Проведение конкурсов фотографий (посетители оставляют голос за фотку, отображается количество поданных голосов, определяется победитель).

5. Блоги.

6. Форум.

7. Новости.

Более подробное ТЗ в аттаче.

В первую очередь будут рассматриваться предложения с прямой ссылкой на URL похожего ресурса, который успешно работает на сегодняшний день.

Drupal
15 лет назад
dimir
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад