Сделать сайт под DLE или Drupal.

Требуется создать сервис (система тематического поиска по базам). Вот о чем я говорю: www.careerjet.ru и т.п. сайты. Тематика другая, я показал принцип. Т.е. данные будут скачиваться на наш сервис с помощью XML-файла (может вы предложите ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать и интегрировать онлайн-версию журнала.
Требования к движку:
1. Добавление статей
2. Комментирование статей
3. Вывод блока ссылок на самые популярные статьи
4. Проведение конкурсов фотографий (посетители оставляют голос за фотку, отображается количество поданных голосов, определяется победитель).
5. Блоги.
6. Форум.
7. Новости.
Более подробное ТЗ в аттаче.
В первую очередь будут рассматриваться предложения с прямой ссылкой на URL похожего ресурса, который успешно работает на сегодняшний день.
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