Требуется создать сервис (система тематического поиска по базам). Вот о чем я говорю: www.careerjet.ru и т.п. сайты. Тематика другая, я показал принцип. Т.е. данные будут скачиваться на наш сервис с помощью XML-файла (может вы предложите ...
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Приветствую. Мне нужен скрипт для ОН-лайн трансляции.
давайте обсудим по icq или skype
331133554, kabaev.ru
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