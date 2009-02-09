Нужен граббер

Веб-программированиеЗакрыт25 заявок321 просмотр
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Нужен граблер

Вернее нам нужен не сам скрипт а результат грабинга. Данные нужно будет снимать постоянно а результат грабинга присылать нам 3 раза в неделю. Можeм договорится на оплату в месяц.

15 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад