Подправить парсер

Есть парсер которому даеш ссылку он от туда вытягивает данные которые мне нужны

И сует их в bbcode и мне остаеться лиш copy-past

Можно ли как нить сделать чтоб мне не надо было делать copy-past

А за меня это делал php или еще чтонить

Получаеться я указываю ссылку на страницу и новость добавляеться

Могу обьяснить индивидуально

ICQ 366947794

С Уважением, Илья