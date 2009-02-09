Подправить парсер

Требуется создать обычный сайт компании информационного характера. ТЗ высылаю на почту после предварительной переписки. Пишите в личку или асю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть парсер которому даеш ссылку он от туда вытягивает данные которые мне нужны
И сует их в bbcode и мне остаеться лиш copy-past
Можно ли как нить сделать чтоб мне не надо было делать copy-past
А за меня это делал php или еще чтонить
Получаеться я указываю ссылку на страницу и новость добавляеться
Могу обьяснить индивидуально
ICQ 366947794
С Уважением, Илья
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