Корректировка модуля регистрации на Joomla

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Необходимо настроить модуль регистрации на сайте: www.pr-english.ru

1. Необходимо чтобы он полностью отображался на странице не испортив её внешний вид.

2. Русифицировать основные позиции.

3. Иконки должны корректно отображаться с учётом фона страницы.

4. Модуль должен иметь возможность инсталлироваться на другие сайты. То есть конечную версию предоставить в zip-архиве.

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ps: Скрипт сайта Joomla 1.5.9 Модуль "CB Login", не имеет css и написан на php

Joomla
15 лет назад
Aquasonick
Oleg Kuznetsov 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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