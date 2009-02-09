Joomla 1.0.12 + VirtueMart 1.1.0 настройка

Нужно написать скрипт на php. Сайт представляет собой каталог фильмов с онлайн просмотром и скачиванием. Необходимые возможности: Выборка фильмов по критериям(жанр,год,качество и пр..). Организация поиска по сайту . Отображение Информации о фильме. Организация онлайн просмотра(прикрутить бесплатный флеш плеер). кеширование. Дизайн готов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla 1.0.12 + VirtueMart 1.1.0 stable
При оформлении заказа не хочет выдавать форму регистрации, заказ доходит до конца, в итоге сайт пишет
Ошибка: Sorry, but it is not possible to order without a User ID.
Please contact the Store Administrator if this Error occurs again.
На денвере работает правильно.
Нужно чтобы магазин выдавал форму авторизации или хотя бы записывал имя и email человека
Прошу оценить стоимость работ и написать
В аську прошу не писать, если мы не знакомы по прошлым проектам.
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Для тех, кто работал с http://a1.agregator.ru Нужен скрипт обрабатывающий смс сообщения абонентов, записывающих их в файл после редактирования администратором и выводящих и во Flash анимации!!! Задание легкое знающий человек справится! Скрипт наподобие http://www.smsmedia.ru/ Прикрепил архив с примерами обработчиков этого сервиса.... ...Закрыт15 лет назад
Требуется программист на 2-3 месяца для работы по двум большим проектам. Требования: Ответственный человек который сможет разобираться в чужом сложном коде и находить ошибки. Знания MySQL, PHP, Smarty, Ajax Без отзывов или гарантий просьба не беспокоить. ...Завершен15 лет назад
- $5
Надо получить http://www.xpub.ru/get_articles.php?sid=1482 удалить оттуда теги title и body и вывести в отдельную переменную оплата webmoneyЗавершен15 лет назад
Нужен простейший скрипт для работы с текстом на PHP Взять текст и разбить его на строки по N (указанных в скрипте) символов. Если N-ый символ - в середине слова - то разрыв строки ставить до начала этого ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $10
Пишите в личку, там все подробно расскажу, не для широкого слушателя.Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Собрать флэш игру из готовых картинокВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется движок или адаптировать существующий (DruPal, WordPress, Dle) для сайта компании. Должны быть следующие разделы: - новости - партнеры (каталог партнеров...будет список в виде визиток, лого+ контактная информация) - сотрудники (фотка+ контактная инфа) - пресс-релизы (будет выкладываться в виде pdf) - ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть флеш на сайте в мозиле,опере все отлично работает а вот в ИЕ при открытии сайта появляется а при переходе на другие страницы сайта не отображаеться.вот собственно и надо сделать чтоб работало во всех браузерах.и ...Завершен15 лет назад
- $10
Нужно сделать калькулятор двух версий: 1. Упрощенный вариант. 2. Полный вариант. 3. Все данные калькулятора (текст и цифры исходные чтобы брались из файла отдельно от Flash, чтобы не приходилось его если нужно будет компилировать). Уточнить ТЗ, в Аське: 354827221 ...Завершен7 лет назад