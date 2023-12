Joomla 1.0.12 + VirtueMart 1.1.0 настройка

Joomla 1.0.12 + VirtueMart 1.1.0 stable

shablonomania.ru

При оформлении заказа не хочет выдавать форму регистрации, заказ доходит до конца, в итоге сайт пишет

Ошибка: Sorry, but it is not possible to order without a User ID.

Please contact the Store Administrator if this Error occurs again.

На денвере работает правильно.

Нужно чтобы магазин выдавал форму авторизации или хотя бы записывал имя и email человека

Прошу оценить стоимость работ и написать

В аську прошу не писать, если мы не знакомы по прошлым проектам.