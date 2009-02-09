Многопользовательская система обмена

Нужно написать двусторонний сервис обмена между пользователями. Не важно чем. Дисками от приставок, например, на подобиии http://gamexchange.ru/

Из основного функционала:

– Регистрация / авторизация пользователей

– Профили пользователей. Возможность загрузки аватаров, добавления имеющегося добра, подсчет рейтинга. В зависимости от того, авторизован пользователь или нет содержимое профиля может меняться.

– Профили объектов обмена =]. В профиле название, список отдающих, список ищущих.

– Список объектов обмена. Самое главное – возможность поиска по имени. Ну и еще различные топы по востребованности/популярности тех или иных объектов.

На первый взгляд ничего сложного. Вся техническая сторона и архитектура приложения на ваше усмотрение. Мне важно иметь не сложный ЧПУ и удобный шаблонизатор (не важно Smarty это или какие-то свои наработки, лишь бы не приходилось вычленять разметку из кода).