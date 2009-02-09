Многопользовательская система обмена

Есть таблица в базе mysql: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `all_posts` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `title` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT 'Название топика', `author` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать двусторонний сервис обмена между пользователями. Не важно чем. Дисками от приставок, например, на подобиии http://gamexchange.ru/
Из основного функционала:
– Регистрация / авторизация пользователей
– Профили пользователей. Возможность загрузки аватаров, добавления имеющегося добра, подсчет рейтинга. В зависимости от того, авторизован пользователь или нет содержимое профиля может меняться.
– Профили объектов обмена =]. В профиле название, список отдающих, список ищущих.
– Список объектов обмена. Самое главное – возможность поиска по имени. Ну и еще различные топы по востребованности/популярности тех или иных объектов.
На первый взгляд ничего сложного. Вся техническая сторона и архитектура приложения на ваше усмотрение. Мне важно иметь не сложный ЧПУ и удобный шаблонизатор (не важно Smarty это или какие-то свои наработки, лишь бы не приходилось вычленять разметку из кода).
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